Manisa haberleri: Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Gelen Manisa haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları dron destekli çalışmada, esrar ekildiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ile torba içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Kamil Tekmen Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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