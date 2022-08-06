Manisa haberleri: Sarıgöl'de 5 kök Hint keneviri ele geçirildi
Gelen Manisa haberlerine göre Manisa'nın Sargöl ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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Manisa'nın Sargöl ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kızılçur Mahallesi'nde Y.K'nin yaşadığı evde uyuşturucu imal edildiği iddiası üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 ila 140 santimetre boyunda 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K, işlemin ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel