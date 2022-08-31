Manisa haberleri... Manisa İl Müftülüğünde umre kayıtları başladı Güncel Haberler Manisa gündem haberine göre Manisa İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, umre turu kapsamında kayıt almaya başladıklarını söyledi. Manisa İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, umre turu kapsamında kayıt almaya başladıklarını söyledi. Ramazan Arba, Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İl Müftülüğü tarafından hazırlanan, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Doğumunda O'nun Huzurunda" adlı umre organizasyonunu tanıttı. Söz konusu umre programına 15 Eylül'e kadar kayıt yaptırılabileceğini dile getiren Arba, "Program Mevlit Kandili'ne denk gelen 7 Ekim'de Medine'de olunacak şekilde planlandı. Manisalı kardeşlerimizin kutsal topraklara gidebileceği umre turumuz 21 gün sürecek." diye konuştu. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Böyük gençlik Manisa Müftü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberleri... Manisa İl Müftülüğünde umre kayıtları başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.