Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberleri! Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa haberleri! Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Manisa haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yakup Aslan'ın kullandığı 35 UHJ 26 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde Mücahit Kabak idaresindeki 45 AAH 741 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Kabak, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Yakup Aslan Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title