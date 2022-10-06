Manisa haberleri! Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Manisa haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yakup Aslan'ın kullandığı 35 UHJ 26 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde Mücahit Kabak idaresindeki 45 AAH 741 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Kabak, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yakup Aslan Manisa Güncel Haberler

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