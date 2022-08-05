Manisa haberleri | Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberleri | Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Manisa haberleri | Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Edinilen Manisa haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı iş yerinde 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

 - Güncelleme:

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı iş yerinde 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavukçuluk işletmesinde işçi olarak çalışan G.B. (18) işletme içerisinde bulunan paletleri 5 metre yükseklikte olan platforma yerleştirdiği sırada düştü.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

G.B. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Saruhanlı Devlet Hastanesine, ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi.

G.B'nin sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Saruhanlı Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title