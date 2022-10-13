Manisa haberleri! Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'nın Şehzadedeler ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki kişi cezaevine gönderildi. Manisa'nın Şehzadedeler ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki kişi cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Yarhasanlar Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 51 gram metamfetamin bulundu, gözaltına alınan K.G (53) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Manisa Güncel Haberler

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