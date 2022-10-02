Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. 75. Yıl Mahallesi Vali Aziz Bey Caddesi'nde Emircan G. (27) ile Oğuz C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz C. yanındaki tabancayla Emircan G'yi yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Güncel Haberler

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