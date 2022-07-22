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Manisa haberleri! Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa haberleri! Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa haber: Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

E.K. (45) yönetimindeki 34 CTD 630 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi geçişinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü E.K'nin yanı sıra otomobilde bulunan M.K. (21), G.K. (41), Y.K. (19) ve M.K.(16) yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.K, Y.K. ve M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Manisa İzmir Soma Güncel Haberler

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