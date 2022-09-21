Park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yaşar A'nın (24) kullandığı 45 B 2878 plakalı otomobil Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 4 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yaşar A. ve aynı araçtaki 3 yolcuyu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre Manisa Mimar Güncel Haberler

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