Manisa haberleri... Manisa'da otomobilinde uyuşturucu madde bulunduran kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 2 bin uyuşturucu hap ve 700 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 2 bin uyuşturucu hap ve 700 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkiinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap, 700 gram esrar maddesi, 4 bin lira ve polis telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ü.P'nin (25) jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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