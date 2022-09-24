Manisa haberleri... Manisa'da otomobilinde uyuşturucu madde bulunduran kişi gözaltına alındı
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Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 2 bin uyuşturucu hap ve 700 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 2 bin uyuşturucu hap ve 700 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkiinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap, 700 gram esrar maddesi, 4 bin lira ve polis telsizi ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ü.P'nin (25) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel