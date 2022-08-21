Son dakika haber! MANİSA'DA ORMAN YANGINI
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Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde, orman yangını çıktı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kula'nın kırsal Hamidiye Mahallesi'nde, saat 17.30 sıralarında orman yangını başladı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisiyle, itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel