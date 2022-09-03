Son dakika haberi | Firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin (32) Alaybey Mahallesi 811 Sokak'taki evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, hükümlünün ikna çabalarına rağmen kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveniyle 5. katta bulunan eve balkondan girdi. Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Emniyet Müdürlüğü İtfaiye Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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