Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberleri | Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa haberleri | Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Manisa haberleri... Manisa'nın Kula ilçesindeki düğünde davetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki düğünde davetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Merkez Seyitali Mahallesi, Gargar Küme Evleri mevkisindeki sokak düğününde, aralarında husumet bulunan davetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Taş, sopa, bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri Kula Devlet Hastanesi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgada yaralanan F.G (42), Ü.B (14), E.B (36), R.U (18), M.E.G (42), A.B (38), T.Y (19), F.B (23), B.B (18), C.E (27) ve E.B (37) Kula Devlet Hastanesi ve çevre ilçe hastanelerinde tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya karıştığını tespit ettiği 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Devlet Hastanesi Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title