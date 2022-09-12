Manisa haberleri... Manisa'da devrilen otomobilde hasar oluştu
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Manisa yerel gündem haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilde hasar meydana geldi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Serpil Ö'nün (25) kullandığı 45 AFN 640 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda yavru köpeğe çarpmamak için fren yaptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç orta refüje vurarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Serpil Ö. ve araçtaki diğer kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel