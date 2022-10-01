Yarının mühendisleri DENEYAP uygulama sınavında ter döktü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen DENEYAP uygulama sınavında öğrenciler ter döktü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında uygulama sınavı yapıldı. Turgutlu ilçesi Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DENEYAP Atölyeleri uygulama sınavına, Turgutlu Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezi bünyesinde 1-26 Haziran tarihleri arasında toplam 1340 gencin katılımı ile yapılan e-sınavda başarılı olan 89 lise ile 253 ortaokul öğrencisi olmak üzere 342 öğrenci katıldı. "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavında öğrenciler, kendilerine verilen sürede tasarladıkları maket gemilerini, hedefe yük taşımasını sağlamak için jürinin değerlendirmesine sundu. Öğrencilerin projeleri ayrıca jüri üyeleri tarafından kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirildi.

Manisa DENEYAP Atölyesi Eğitim Koordinatörü Kerem Cemal Kirep uygulama sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "50 merkez ve 42 il'de gerçekleşen DENEYAP Atölyeleri uygulama sınavları yapılmakta. İlk oturumumuz 89 lise öğrencisinin katılımı, ikinci oturumumuz ise 253 ortaokul öğrencisi katılımı ile yapıldı. Haziran ayında gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan öğrencilerimiz bugün burada uygulama sınavına girdi. Uygulama sınavı sonrasında başarılı olan öğrencilerimiz 3 yıl boyunca Manisa DENEYAP Atölyesinde eğitim almaya hak kazanacaklar"

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama sınavında, başarılı olan 100 ortaokul, 60 lise olmak üzere 160 genci Turgutlu Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezi Manisa DENEYAP Türkiye Eğitim Atölyesinde Eğitim almaya hak kazanacak.