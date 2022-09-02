Manisa haberleri: Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
Güncel Haberler
Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salihli'de terör örgütüyle ilgili çalışmalar yürüten Ö.K'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi kaldığı yerde gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel