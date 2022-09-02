Manisa haberleri: Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salihli'de terör örgütüyle ilgili çalışmalar yürüten Ö.K'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi kaldığı yerde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Salihli Manisa Güncel Haberler

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