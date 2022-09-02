Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberleri: Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Manisa haberleri: Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salihli'de terör örgütüyle ilgili çalışmalar yürüten Ö.K'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi kaldığı yerde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Salihli Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title