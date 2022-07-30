Manisa haberleri! Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor Manisa haberleri: Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, sabah saatlerinde iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan İbrahim Coşkun (47) ile İbrahim Demir (54) maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu iş makinesiyle birlikte şlam (bulamaç) altında kaldı. İşçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında sürüklenen kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden alınan Coşkun, ambulansta yapılan muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı tespit edildi. Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin ağır iş makineleriyle arama çalışması sürüyor. Havanın kararmasıyla aydınlatılan bölgede ekipler bir yandan iş makineleriyle alana dolan çamuru tahliye etmek için kanal açıyor, diğer yandan da çamurun içindeki iş makinesi kabini vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Güncel AA / Ahmet Bayram İbrahim Coşkun İbrahim Demir Manisa Soma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberleri! Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.