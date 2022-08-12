Manisa haberleri! Manisa'da Camiye Yakın Yere AKP ve MHP'lilerin Oyuyla Alkol Ruhsatı Verildi.

Manisa haberlerine göre Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla cami ve kamu kurumlarına yakın bir yere alkol ruhsatı verilmesi tartışma yarattı. Alkol ruhsatı verilmesine uygun yerlere izin verilmeyip uygun olmayan yer için teklif sunulmasının düşündürücü olduğunu belirten CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, inançlara saygılı oldukları ve dayatmaya karşı tavır sergiledikleri için teklife ret oyu verdiklerini söyledi. Balaban, "CHP hiçbir konuda ön yargılı bir parti değildir. Doğru neyse onu yapar" dedi.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla cami ve kamu kurumlarına yakın bir yere alkol ruhsatı verilmesi tartışma yarattı. Alkol ruhsatı verilmesine uygun yerlere izin verilmeyip uygun olmayan yer için teklif sunulmasının düşündürücü olduğunu belirten CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, inançlara saygılı oldukları ve dayatmaya karşı tavır sergiledikleri için teklife ret oyu verdiklerini söyledi. Balaban, "CHP hiçbir konuda ön yargılı bir parti değildir. Doğru neyse onu yapar" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında, Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan Manisa Meydan AVM'nin içkili yer olarak tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Hukuk ve Tarifeler komisyonlarının talebi görüşüldü.

CHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) üyeleri, alkol ruhsatı bekleyen başka yerler olması ve koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle işletmelere içkili mekan ruhsatı verilmesine 'ret' oyu; AKP ve MHP'li meclis üyeleri ise 'kabul' oyu kullandı. Kabul ve ret oylarının eşit çıkması üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 'kabul' yönünde oy verdi. Teklif, oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.

Ret oyu kullanan üyeler, AVM'nin bulunduğu alanın etrafında Manisa Adalet Sarayı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Tıp Fakültesi, Manisa Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Müftülüğü hizmet binası olduğuna dikkat çekti.

"DAHA ÖNCE REDDETTİKLERİ YERLERE GÖRE BU YER DE UYGUN DEĞİLDİ"

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Balaban, Cengiz Ergün'ün önerisiyle alkol ruhsatı konusunun gündeme geldiğini söyledi. Herkesin yaşam biçimine saygılı olduklarını vurgulayan Balaban, "Alkol kullananlar da bizim vatandaşımızdır, alkol kullanmayanlar da bizim değerli vatandaşlarımızdır" dedi. Balaban, şöyle konuştu:

"Biz daha önce de birçok bölgede alkol ruhsatı verilmesi konusunda uygun yerlerde 'evet' dedik fakat ne hikmetse AKP ve MHP'liler, bunların hepsine karşı çıktılar. Bu karşı çıkmalarının bir hukuksal gerekçesi yoktu. Haklılıkları yoktu ama oy çokluğu onlarda olduğu için reddedildi. Özellikle Cengiz Ergün'ün bu dayatmasına ve hukuksuz bir şekilde daha önce reddettiği yerlere karşı bu yerin konjonktür olarak da uygun olmadığı gerekçesiyle grubumuz böyle bir karar aldı. Biz de grup kararı olarak bunu dün (önceki gün) uyguladık. CHP hiçbir konuda ön yargılı bir parti değildir. Doğru neyse onu yapar. Bu konuda bizim o binayı yapan insanla da bir problemimiz yok. Onlar da iyi niyetle bunları yapmışlardır, yatırım amacıyla ama biz, Cengiz Ergün'ün dayatmalarına ve hukuksuzluklarına karşı böyle bir tavır sergiledik."

"CHP'YE KARŞI ÖNYARGILARIN KIRILMASINDA GÜZEL BİR OLGU OLDU"

Alkol ruhsatının uygun birçok yere verilmeyip uygun olmayan bir yer için teklif sunulmasının düşündürücü olduğunu dile getiren Balaban, şöyle devam etti:

"Biz de CHP Büyükşehir Meclis Grubu olarak bu şekilde bir tavır takındık. Bizim için cami olgusu da bir gerçektir, eğitim kurumları olgusu da bir gerçektir. Bu anlamda da biz, uygun olmayan bir ortam olduğu için o yer, o nedenle ret oyu verdik. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Biz kimsenin yaşam tarzına karışmayız. Herkesin yaşam tarzına da saygılı bir anlayışa sahibiz. CHP'ye karşı bazı ön yargılar var. Bu ön yargıların kırılmasında da bu çok güzel bir olgu oldu. AKP ve MHP oylarıyla bunun geçmesi de çok farklı bir anekdot oldu. Bu konuda bizim düşüncemiz oluştu ve bu şekilde de tavır aldık."

"CENGİZ ERGÜN'ÜN TEK ADAM TAVIRLARINA KARŞI HAKLI BİR DURUŞUMUZDU"

Cumhur İttifakı grubunun "Biz daha önce bunları yaptık, hallettik" anlayışıyla hareket ettiğine dikkat çeken Balaban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukuksal olarak büyükşehir yetkilileri böyle bir sorun olmadığını söylüyorlar. Biz her zaman doğrulardan yana tavır koyarız. Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir meclis grubu da Manisa'da böyle bir tavır gerçekleştirdi. Altını çizerek söylüyorum. Bu yatırımı yapan insanla bizim hiçbir sorunumuz yok. Ona karşı da bir tavrımız yok. Biz sadece Cengiz Ergün'ün, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu tek adam tavırlarına karşı, 'Manisa'da her şeyi ben bilirim. Ben yaparım. Ben ne dersem o olur' tavrına karşı haklı bir duruşumuzdu."