Manisa haberleri: Manisa'da bir kişi baraj gölünde boğuldu Güncel Haberler Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde takılan oltasını kurtarmak için baraj gölüne giren kişi boğuldu. Manisa'nın Soma ilçesinde takılan oltasını kurtarmak için baraj gölüne giren kişi boğuldu. Sevişler Barajı'na balık tutmaya giden 62 yaşındaki Asım Aydın, gölün dibine takılan oltasını kurtarmak için suya girdi. Aydın'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören diğer balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Aydın'ı bulmak için çalışma başlattı. Manisa AFAD dalgıçlarının çalışmasıyla baraj gölünden çıkarılan Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Manisa Aydın Soma Güncel Haberler

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