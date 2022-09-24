Manisa haberleri: Manisa'da bağ evinde çıkan yangında 2 köpek telef oldu
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Manisa gündem haberi: Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bağ evinde çıkan yangında 2 köpek telef oldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bağ evinde çıkan yangında 2 köpek telef oldu.
Yeni Harmandalı yolu Çakal Azmak mevkisinde Lütfü S'ye (60) ait bağ evinde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bağ evinde hasar oluştu, 2 köpek telef oldu.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel