Manisa haberleri! Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Manisa gündem haberi | Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Rıdvan A'nın kullandığı 45 AHL 371 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Turgutlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonun demir korkulukları ve ışıklı tabelasına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Rıdvan A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D. B, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Serkan Özcan Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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