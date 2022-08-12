Manisa haberleri! Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası Manisa haberler: Salihli ilçesinde 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü öne sürüldü. Salihli ilçesinde 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü öne sürüldü. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece geç saatlerde 4 kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sabah da site içerisinde 11 kedi ile sahipli bir köpeğin ölüsünü buldu. Hayvanların zehirlenmiş olabileceğini öne süren site sakinleri, polise başvurdu. Bölgede inceleme yapan Salihli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ölen hayvanlardan numune aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Güncel AA / Nurullah Kalay Cumhuriyet Mahallesi Hisarcık Salihli kedi Güncel Haberler

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