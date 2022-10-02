Manisa haberleri... Kula'da Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği düzenlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği düzenlendi.

Encekler Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte kesilen adaklarla yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı konuşmada, şenlikteki amacın birlik ve beraberlik içinde olmak, lokmayı beraber paylaşmak olduğunu ifade etti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen kültürü yaşatanlara teşekkür ederek, "Anadolu'nun özü sevgidir, barıştır, hoşgörüdür, kardeşliktir. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin yüzyıllar öncesinden bizlere bıraktığı bu birlik ve beraberliğe hoşgörüye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz de birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.