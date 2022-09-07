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Manisa haberleri: Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

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Manisa haberleri: Bisikletlilerin taşıdığı 'İstiklal Bayrağı' Manisa'ya ulaştı

Gelen Manisa haberine göre Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", Manisa'nın Turgutlu ilçesine ulaştı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", Manisa'nın Turgutlu ilçesine ulaştı.

Büyük Taarruz Bisiklet Grubu aracılığıyla taşınan ve 1150 kilometrelik yolu katedecek olan "İstiklal Bayrağı", 9 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek tören öncesinde Turgutlu ilçesine getirildi.

Tur sözcüsü Osman Kutlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllerden oluşan ekibin 22 Ağustos günü Anıtkabir'den yola çıktığını belirtti.

"İstiklal Bayrağı Projesi"ni Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla başlattıklarını hatırlatan Kutlu, "Anıtkabir'de dalgalanan bayrağı teslim aldık. Bu bayrağı İzmir'e kadar götüreceğiz." dedi.

Kutlu, içinde şehit kabirlerinden alınan toprakların bulunduğu ve üzerinde şehit bilgilerinin yazılı olduğu şişelerin de vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

Anıtkabir Turgutlu Manisa İzmir Güncel Haberler

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