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Manisa haberleri | Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

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Manisa gündem haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı, trafik kazaları meydana geldi, su birikintilerinde mahsur kalan araç, sürücüler ve vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı, trafik kazaları meydana geldi, su birikintilerinde mahsur kalan araç, sürücüler ve vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçe merkezinde saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle pek çok mahallede ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri, su altında kaldı. İzmir-Ankara E-96 kara yolunda da su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı noktalarda da trafik kazaları meydana geldi.

Caddelerde su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

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