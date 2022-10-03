Manisa haber: Turgutlu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

- Turgutlu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü sebebiyle Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 1991 yılında başlatılan Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Turgutlu'da etkinlik düzenlendi. Dünya Yürüyüş Günü etkinliklerinde katılımcılar "Sağlık için hareket et", "Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa", "Sağlıklı beslenme, hareketli hayat" pankartları taşıdı.

Fiziksel aktivite ve düzenli yürüyüş hayatımızdaki önemine vurgu yapan Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Fizyoterapist Sonay Verel Asyalı, "Bugün Dünya Yürüyüş Günü, öğrenciler ve protokol üyeleriyle beraber yürüyüş etkinliği düzenledik. Fiziksel aktivite ve düzenli yürüyüş hayatımızda çok önemli. Beyin sağlığı, zihinsel sağlık açısından da çok önemli. Yürüyüşle ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyenleri müdürlüğümüze bekliyoruz" dedi.

Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, resmi daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.