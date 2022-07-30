Manisa haberi! Soma'da kömür ocağında şlam havuzu çöktü, kepçe operatörü için kurtarma çalışması başlatıldı
Manisa haberler: Soma'da kömür ocağında şlam havuzu çöktü, kepçe operatörü için kurtarma çalışması başlatıldıSoma'da bir maden firmasının şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömülürken, bir işçi kurtarıldı, bir işçi aranıyor.
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Soma'da kömür ocağında şlam havuzu çöktü, kepçe operatörü için kurtarma çalışması başlatıldı
Soma'da bir maden firmasının şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömülürken, bir işçi kurtarıldı, bir işçi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Güncel