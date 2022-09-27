Manisa haberi! Saruhanlı'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında 2 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında 2 kişi gözaltına alındı. Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 2 kurusıkı tabanca bulundu. M.K (33) ve Ö.K (23) gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Saruhanlı Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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