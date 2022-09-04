Manisa haberi! Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı Güncel Haberler Manisa haberine göre Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Necati Selçuk, Milli Mücadele yıllarını gururla andıklarını belirterek, ecdadı hayırla yad ettiklerini söyledi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının, milletin özgürlük arzusunun zaferle taçlanmasının yıl dönümünün coşkuyla kutladıklarını kaydeden Selçuk, kahramanlık destanının çok zor şartlarda yazıldığını vurguladı. Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Törene Kaymakam Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu da katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan Mustafa Kemal Atatürk Hisarcık Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

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