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Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

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Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

Manisa yerel gündem haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, bir şahsın üzerinde2,2 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kişinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği şüpheliyi tespit eden ekipler, kişinin evinde yaptığı aramada 4,86 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ve bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden evinde arama yapılan kişi tutuklandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

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