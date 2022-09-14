Manisa haberi | Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu Güncel Haberler Manisa haber: ??????? Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi. ??????? Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Manisa İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisindeki polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada 1120 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Otomobildeki E.A. (42) ve T.A. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerden E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberi | Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.