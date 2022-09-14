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Manisa haberi | Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu

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Manisa haberi | Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu

Manisa haber: ??????? Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

??????? Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisindeki polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada 1120 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki E.A. (42) ve T.A. (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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