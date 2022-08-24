Manisa haberi! Manisa'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı Güncel Haberler Manisa haber: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu, otobüste yolcu olarak bulunan 3 çocuk yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu, otobüste yolcu olarak bulunan 3 çocuk yaralandı. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzuna öğrenci götüren Engin Okan (50) yönetimindeki 45 E 2283 plakalı otobüs, Atatürk Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Muhsin Amak'ın kullandığı (50) 45 FB 520 plakalı otomobille yandan çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durdu. Kazada, otobüste bulunan yaşları 7, 8 ve 9 olan 3 çocuk hafif şeklide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre gençlik Manisa Güncel Haberler

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