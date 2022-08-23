Manisa haberi | Manisa'da orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü Güncel Haberler Manisa habere göre MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.İlk belirlemelere göre 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan Soma Güncel Haberler

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