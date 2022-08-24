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Manisa haberi: Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor

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Manisa haberi: Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor

Manisa gündem haberi: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytonlarda kullanılan 2 atı tüfekle vurarak telef eden, bir atı ise kesici ve delici aletle yaralayan şüpheliler aranıyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytonlarda kullanılan 2 atı tüfekle vurarak telef eden, bir atı ise kesici ve delici aletle yaralayan şüpheliler aranıyor.

İlçeye bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan, düğün ve sünnet gibi organizasyonlarda faytonculuk yapan Tarık ve Osman Albay kardeşler, eski cezaevi mevkisine otlaması için bağladıkları atlarından ikisinin pompalı tüfekle telef edildiğini, bir atın ise boynundan yaralandığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede delilleri topladı. Yaralı at ise veterinerde tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Kırkağaç Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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