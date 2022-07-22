Manisa haberi | Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı Manisa haber: Manisa'da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Manisa'da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11- 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si cezaevine gönderildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Güncel Haberler

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