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Manisa haberi | Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa haberi | Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

Manisa haber: Manisa'da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Manisa'da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11- 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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