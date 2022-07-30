Manisa haberi... Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması başlatıldı Manisa yerel gündem haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için çalışma başlatıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için çalışma başlatıldı. Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan 2 işçi, maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu şlam (bulamaç) altında kaldı. İşçilerden biri, göçüğün altında kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Çamurda kaybolan iş makinesi operatörüne ulaşılması için de AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Güncel AA / Ahmet Bayram İtfaiye Manisa Soma Güncel Haberler

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