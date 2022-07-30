Manisa haberi... Manisa'da 222 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi Manisa gündem haberi | Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 222 gram esrar ile 23 kök kenevir ele geçirildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 222 gram esrar ile 23 kök kenevir ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu Ovası'nda tarım arazisinde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, E.Ç'ye (56) ait tarım arazisinde ve bağ evinde arama yaptı. Yapılan aramada 222 gram esrar, 23 kök kenevir ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güncel AA / Kamil Tekmen Turgutlu Kenevir Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberi... Manisa'da 222 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.