Manisa haberi | Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Manisa'da uygulanmaya başlandı Güncel Haberler Manisa gündem haberine göre Manisa'da kontrol noktalarına belirli aralıklarla konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçları plaklarından tespit ediyor. Manisa'da kontrol noktalarına belirli aralıklarla konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ( Egedes ), egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçları plaklarından tespit ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulamaya konulan EGEDES, seyir halindeki araçların egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığını tespit ederek otomatik tutanak oluşturuyor. Söz konusu sistem, Manisa'da da belirli periyotlarda kenti çevre illere bağlayan kara yollarındaki kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı. Sistem üzerinde yapılan tespitlerde, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 2 bin 815 lira ceza uygulanıyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram İklim Değişikliği EGEDES Manisa Güncel Haberler

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