Manisa haber... Turgutlu'daki Mama Üretim Tesisi deneme üretimine başladı Manisa haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretim fazlası yemeklerin hayvanlar için mamaya dönüştürülmesi amacıyla kurulan "Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi"nde deneme üretimi başladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretim fazlası yemeklerin hayvanlar için mamaya dönüştürülmesi amacıyla kurulan "Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi"nde deneme üretimi başladı. Subaşı Mahallesi'ndeki hayvan barınağında kurulan tesisin açılışı Belediye Başkanı Çetin Akın'ın da katıldığı törenle yapıldı. Akın, yaptığı konuşmada, tesiste ilk etapta deneme amaçlı günde 100 kilogram civarında mama üretileceğini belirterek, "İnşallah yapmış olduğumuz müracaatlar sonuçlandıktan sonra 500 kilogram üretim yapma şansına kavuşacağız. Tesisimizin Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe 8-9 yıldır sokak hayvanları için çalışmalar yaptığını, son dönemde bu konuda farkındalığın arttığını söyledi. Bu uygulamanın her yerde başlamasını istediklerini kaydeden Sallıtepe, "Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Yaşam hakkına saygı duyulmasını istiyoruz." dedi. Güncel AA / Kamil Tekmen Çetin Akın Turgutlu Subaşı Manisa Güncel Haberler

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