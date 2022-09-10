Manisa haber: Saruhanlı'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Manisa haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gökçeköy Mahallesi'nde İ.K'nin (55) ikametine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 100 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 10 sikke, 3 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 300 tabanca mermisi ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel