Manisa haber: Saruhanlı'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Güncel Haberler Manisa haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gökçeköy Mahallesi'nde İ.K'nin (55) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 100 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 10 sikke, 3 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 300 tabanca mermisi ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Saruhanlı Manisa Güncel Haberler

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