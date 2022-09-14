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Son dakika haberi | Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Son dakika haber... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'dan Denizli'ye uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine Alaşehir-Denizli kara yolundaki Siteler Mahallesi yakınlarında bir otomobili kontrol etmek isteyen ekipler, dur ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 370 gram metamfetamin, yaklaşık 60 adet uyuşturucu nitelikli hap ve bir miktar para bulundu.

Operasyonda yakalan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Alaşehir Sarıgöl Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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