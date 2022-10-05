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Manisa haber | Öz Maden İş Sendikası, Soma'da bilgilendirme toplantısı düzenledi

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Manisa haber | Öz Maden İş Sendikası, Soma'da bilgilendirme toplantısı düzenledi

Manisa yerel gündem haberine göre İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Maden İş Sendikası, Soma bölgesindeki maden ocaklarında çalışan üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Maden İş Sendikası, Soma bölgesindeki maden ocaklarında çalışan üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Soma ilçesinde düzenlenen seminere, Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, genel başkan yardımcısı Aytekin Koç, sendikanın Ege Bölgesi başkanı Fatih Şen ve üyeler katıldı.

Fahrettin Kütükçü, çalışanların hak ve menfaatlerini korumanın yanında eğitimleri de önemsediklerini belirtti.

Seminerlerin bir hafta süreceğini ifade eden Kütükçü, "Eğitim programımızda çalışanlar avukatlarımız tarafından bilgilendirilecek. Toplu sözleşme görüşmeleri ve iş kanunu hakkında eğitim alan çalışanlarımız hem iş yerine karşı olan sorumluluklarını hem de haklarını daha iyi öğrenecekler." dedi.

Program sonunda katılımcılara belgeleri Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü tarafından verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel

Hak İş Soma Ege Güncel Haberler

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