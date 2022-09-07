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Manisa gündem haberleri: Soma'da bir orman yangını daha çıktı (2)

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Manisa haberleri: Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.

Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Manisa Soma Güncel Haberler

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