Son dakika haberi: Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi'ndeki boş alanda aralarında daha önce husumet olan E.B. (30) ile Ö.Ç. (32) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç, tabancayla E.B'ye ateş açtı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan E.B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ö.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Serkan Özcan - Güncel