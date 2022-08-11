Haber : Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

 - Güncelleme:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Efe Küme evlerinde aralarında husumet bulunan H.Ç. (20) B.Y.(21) ve R.B.(22) arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda B.Y ve R.B yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli H.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title