Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Efe Küme evlerinde aralarında husumet bulunan H.Ç. (20) B.Y.(21) ve R.B.(22) arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda B.Y ve R.B yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli H.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel AA / Serkan Özcan Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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