Manisa haber! Manisa'da üzüm hasadı başladı

Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezi Manisa'daki bağlarda hasat dönemi başladı.

Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yaklaşık yüzde 65'i, kayıtlı 55 bin üzüm üreticisi tarafından Manisa'daki 1 milyon dekar bağda üretiliyor.

Bölgede hasat sezonu, en erken olgunlaşan "superior seedless" çeşidi üzümlerin hasat edilmesiyle, hafta başında başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren tarım işçileri, asmalardan makaslarla kestikleri üzümleri sepetlere dolduruyor.

Kamyonlara yüklenen üzümler, daha sonra işletmelere gönderilerek, iç piyasaya ve ihracata sunulmak üzere hazırlanıyor.

Superior seedless çeşidiyle başlayan hasat sezonu, sultani çekirdeksiz, red globe ve diğer türlerle devam edecek.

İhracat da başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun üreticilere ve ihracatçılara hayırlı olmasını diledi.

Yaş üzümde sultani çekirdeksizin yanında farklı çeşitlerin üretiminin de yaygınlaştığını, superior seedless türünün erkenci olması yönüyle üreticiye ve ihracatçıya önemli bir avantaj sağladığını belirten Uçak, "Geçen sene 8 bin ton superior seedless türünde hasat elde ettik. 8 bin tona karşılık 6,6 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ihracat, değer bazında yüzde 30 artmıştı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl toplam 100'e yakın ülkeye, 206 milyon dolar karşılığında 266 bin ton yaş üzüm gönderdi.

Yaş üzüm ihracatı, 2021'de, bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 24, değer bazında yüzde 30 arttı. En çok yaş üzüm gönderilen ülke ise 108 milyon dolarla Rusya oldu.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği 206 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatının 160 milyon dolarını "sultani çekirdeksiz üzüm" çeşidi oluşturdu. "Superior seedless", "red globe" gibi diğer üzüm çeşitlerinde ise 46 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.