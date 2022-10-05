Manisa haber: Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa gündem haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları 2 kişinin üst aramasında 13 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Emniyet Müdürlüğü Salihli Manisa Güncel Haberler

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