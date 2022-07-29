Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222.5 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222.5 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.K. isimli şahsın İzmir'den Alaşehir'e uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda 222,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken evde bulunan K.Y. (37), M.A. (33), C.G. (30) ve T.K. (29) gözaltına alındı. Üzüm bağları arasından kaçan C.K.'nin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatılırken gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Güncel Hisarcık Alaşehir Manisa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.