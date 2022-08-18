Son dakika haber... MANİSA'DA TERÖR PROPAGANDASI YAPTIKLARI İLERİ SÜRÜLEN 13 ŞÜPHELİ ADLİYEDE Güncel Haberler Son dakika haberi... MANİSA'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. MANİSA'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK- PYD/YPG'nin propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik 16 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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