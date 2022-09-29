Manisa haber! Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobillerinde 3 bin 500 kapsül sentetik ecza bulunan iki şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobillerinde 3 bin 500 kapsül sentetik ecza bulunan iki şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 3 bin 500 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Otomobildeki Ş.G. (43) ile R.K. (41) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Akhisar Manisa Güncel Haberler

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