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Manisa haber! Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

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Manisa haber! Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobillerinde 3 bin 500 kapsül sentetik ecza bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobillerinde 3 bin 500 kapsül sentetik ecza bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 3 bin 500 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Otomobildeki Ş.G. (43) ile R.K. (41) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Akhisar Manisa Güncel Haberler

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